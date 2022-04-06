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1 час назад

Раскрыты подробности стрельбы в центре Петербурга

Вероника Полынина

Стали известны подробности стрельбы во дворе дома 3 по Херсонской улице в Петербурге.

Раскрыты подробности стрельбы в центре Петербурга
Фото: ТАССТАСС

Издание «Фонтанка» сообщает, что конфликт произошел в парадной между уроженцем из Средней Азии, выносившим из квартиры кровать, и мужчиной, отказавшимся освободить ему проход.

После словесной перепалки мужчина достал травматический пистолет и начал угрожать иностранцу.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу по молодому человеку, который задел их дверью, выходя из парадной.

«Реакция последовала неадекватная: крики, мат и стрельба. Один из троицы достал оружие! Изначально [открыл] стрельбу, где могло отрикошетить на прохожих. Они бегали и стреляли в парня. Соседи, повылезавшие из окон, все в шоке! Обошлось без жертв», — рассказала свидетельница событий.

Стрелявший и его подельник скрылись на такси. Полиция ведет поиски злоумышленников.

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