Раскрыты подробности стрельбы в центре Петербурга

Стали известны подробности стрельбы во дворе дома 3 по Херсонской улице в Петербурге.
Издание «Фонтанка» сообщает, что конфликт произошел в парадной между уроженцем из Средней Азии, выносившим из квартиры кровать, и мужчиной, отказавшимся освободить ему проход.
После словесной перепалки мужчина достал травматический пистолет и начал угрожать иностранцу.
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу по молодому человеку, который задел их дверью, выходя из парадной.
«Реакция последовала неадекватная: крики, мат и стрельба. Один из троицы достал оружие! Изначально [открыл] стрельбу, где могло отрикошетить на прохожих. Они бегали и стреляли в парня. Соседи, повылезавшие из окон, все в шоке! Обошлось без жертв», — рассказала свидетельница событий.
Стрелявший и его подельник скрылись на такси. Полиция ведет поиски злоумышленников.