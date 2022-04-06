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1 час назад

США заплатят $5 млн за данные о разыскиваемом 19 лет "преступнике из России"

Вероника Полынина

Власти США объявили награду в размере 5 млн долларов за информацию об одном из «самых разыскиваемых преступников» - Семене Могилевиче. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

США заплатят $5 млн за данные о разыскиваемом 19 лет "преступнике из России"
Фото: ReutersReuters

США разыскивают Могилевича по подозрению в участии в период с 1993 по 1998 год в «многомиллионной схеме по обману тысяч инвесторов, связанных с компанией со штаб-квартирой в Ньютауне, штат Пенсильвания», в результате чего инвесторы лишились более 150 млн долларов.

Официальные обвинения против Могилевича были выдвинуты в 2003 году. Его подозревают в мошенничестве, отмывании денег и рэкете. Госдепартамент утверждает, что в настоящее время Могилевич находится в России.

Семен Могилевич входит в США в первую десятку людей, разыскиваемых по подозрению в совершении опасных преступлений. Ранее за информацию, которая приведет к поимке Могилевича, ФБР предлагало 100 тысяч долларов.

В 2008 году Могилевич был арестован в Москве управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов компанией «Арбат Престиж», через полгода его отпустили из-под стражи, а в 2011 году дело в отношении Могилевича было прекращено за отсутствием состава преступления.

Происшествия,Семен Могилевич,Нед Прайс,Госдеп США,ФБР,
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