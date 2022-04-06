США заплатят $5 млн за данные о разыскиваемом 19 лет "преступнике из России"

Власти США объявили награду в размере 5 млн долларов за информацию об одном из «самых разыскиваемых преступников» - Семене Могилевиче. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Фото: Reuters Reuters

США разыскивают Могилевича по подозрению в участии в период с 1993 по 1998 год в «многомиллионной схеме по обману тысяч инвесторов, связанных с компанией со штаб-квартирой в Ньютауне, штат Пенсильвания», в результате чего инвесторы лишились более 150 млн долларов.

Официальные обвинения против Могилевича были выдвинуты в 2003 году. Его подозревают в мошенничестве, отмывании денег и рэкете. Госдепартамент утверждает, что в настоящее время Могилевич находится в России.

Семен Могилевич входит в США в первую десятку людей, разыскиваемых по подозрению в совершении опасных преступлений. Ранее за информацию, которая приведет к поимке Могилевича, ФБР предлагало 100 тысяч долларов.