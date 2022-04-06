«Включив специальную световую и звуковую сигнализацию, экипаж начал преследование нарушителя. При помощи громкоговорящего устройства сотрудники полиции повторяли свои требования. Автомобилист игнорировал их, продолжая движение на высокой скорости, чем создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Тогда инспектор ДПС, убедившись в отсутствии людей вокруг, сначала произвёл предупредительный выстрел, а потом стал стрелять по задним колёсам иномарки. Только тогда транспортное средство остановилось. Водитель отказался покинуть свой автомобиль, в результате чего полицейские применили физическую силу», – указано в сообщении правоохранительного ведомства.