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31 минуту назад

Опубликовано видео погони со стрельбой в Томской области

Александр Кузьмин

В Томской области лишенный прав нетрезвый водитель пытался скрыться от полицейских. Правоохранители были вынуждены применить оружие, выстрелив по колесам нарушителя. Об этом сообщается на странице областного Управления МВД России во «ВКонтакте».

«Включив специальную световую и звуковую сигнализацию, экипаж начал преследование нарушителя. При помощи громкоговорящего устройства сотрудники полиции повторяли свои требования. Автомобилист игнорировал их, продолжая движение на высокой скорости, чем создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Тогда инспектор ДПС, убедившись в отсутствии людей вокруг, сначала произвёл предупредительный выстрел, а потом стал стрелять по задним колёсам иномарки. Только тогда транспортное средство остановилось. Водитель отказался покинуть свой автомобиль, в результате чего полицейские применили физическую силу», – указано в сообщении правоохранительного ведомства.

В отношении 34-летнего жителя Новосибирской области были составлены административные протоколы, а также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса. Автомобиль у лихача был изъят.

МВД России,ГИБДД,
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