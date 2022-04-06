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12 минут назад

Экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко арестовали. Видео

Александр Кузьмин

В Приморском крае суд отправил под арест бывшего кандидата в губернаторы Андрея Ищенко. Он заключен под стражу до 17 мая 2022 года. Об этом сообщает МИЦ «Известия», опубликовавшее кадры из суда в своем официальном Telegram-канале.

Учредитель строительной компании «Аврора-Строй» был задержан 4 апреля. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

«По версии следствия, подозреваемый, заведомо зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, при осуществлении строительства многоквартирного дома по улице Сафонова в городе Владивостоке, в период времени с декабря 2016 года по июня 2021 года, из корыстных побуждений, совершил мошенничество. Так, он обманным путем похитил денежные средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома в общей сумме свыше 105 млн. рублей», – говорится в сообщении Следственного комитета России по Приморскому краю.

Происшествия,Криминал,Видео,Андрей Ищенко,Следственный комитет,
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