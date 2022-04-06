«По версии следствия, подозреваемый, заведомо зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, при осуществлении строительства многоквартирного дома по улице Сафонова в городе Владивостоке, в период времени с декабря 2016 года по июня 2021 года, из корыстных побуждений, совершил мошенничество. Так, он обманным путем похитил денежные средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома в общей сумме свыше 105 млн. рублей», – говорится в сообщении Следственного комитета России по Приморскому краю.