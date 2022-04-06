В Румынии совершена атака на российское посольство

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34 минуты назад

Автомобиль врезался в забор посольства России в Румынии

Алиса Селезнёва

Автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте и загорелся. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

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Фото: ТК ПодъемТК Подъем

По данным издания, инцидент произошел сегодня утром. Машина на большой скорости въехала в забор, окружающий здание посольства России. В результате столкновения автомобиль загорелся, водителя спасти не удалось.

На месте происшествия работают пожарные и правоохранительные органы. По версии силовиков, авария была умышленным действием.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий».

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После начала российской военной операции на Украине российские дипмиссии подвергаются нападениям, а россияне и русскоговорящие выходцы из стран бывшего СССР жалуются на травлю в ЕС. Так, сотрудники российского посольства в Нидерландах начали получать угрозы физической расправы и письма с белым порошком. Подверглись нападениям дипмиссии России в Дублине, Таллине и в Исландии, а в Литве избили третьего секретаря посольства.

Происшествия,Владимир Путин,ЕС,
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