В Румынии совершена атака на российское посольство

Автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте и загорелся. Об этом сообщает телеканал Digi 24.
По данным издания, инцидент произошел сегодня утром. Машина на большой скорости въехала в забор, окружающий здание посольства России. В результате столкновения автомобиль загорелся, водителя спасти не удалось.
На месте происшествия работают пожарные и правоохранительные органы. По версии силовиков, авария была умышленным действием.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий».
После начала российской военной операции на Украине российские дипмиссии подвергаются нападениям, а россияне и русскоговорящие выходцы из стран бывшего СССР жалуются на травлю в ЕС. Так, сотрудники российского посольства в Нидерландах начали получать угрозы физической расправы и письма с белым порошком. Подверглись нападениям дипмиссии России в Дублине, Таллине и в Исландии, а в Литве избили третьего секретаря посольства.