В Румынии совершена атака на российское посольство

Автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте и загорелся. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

Фото: ТК Подъем ТК Подъем

По данным издания, инцидент произошел сегодня утром. Машина на большой скорости въехала в забор, окружающий здание посольства России. В результате столкновения автомобиль загорелся, водителя спасти не удалось.

На месте происшествия работают пожарные и правоохранительные органы. По версии силовиков, авария была умышленным действием.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий».