ФСИН потребовал ужесточить наказание участнице Pussy Riot

ФСИН России требует заменить участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной ограничение свободы на лишение свободы в колонии по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил в ходе несанкционированных акций, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

В сентябре прошлого года Преображенский суд Москвы приговорил Алехину к одному году ограничения свободы. Ей было запрещено выходить из дома в ночное время, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях и обязали отмечаться в инспекции. Мосгорсуд оставил приговор без изменения. Уточняется, что в связи с призывами фигурантов дела люди пришли на незаконную акцию протеста 23 января 2021 года, создав таким образом угрозу массового заболевания.