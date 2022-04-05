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13 минут назад

ФСИН потребовал ужесточить наказание участнице Pussy Riot

Газета.Ru

ФСИН России требует заменить участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной ограничение свободы на лишение свободы в колонии по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил в ходе несанкционированных акций, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

ФСИН потребовал ужесточить наказание участнице Pussy Riot
Фото: Мария АлехинаМария Алехина

Дата заседания еще не назначена.

В сентябре прошлого года Преображенский суд Москвы приговорил Алехину к одному году ограничения свободы. Ей было запрещено выходить из дома в ночное время, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях и обязали отмечаться в инспекции. Мосгорсуд оставил приговор без изменения. Уточняется, что в связи с призывами фигурантов дела люди пришли на незаконную акцию протеста 23 января 2021 года, создав таким образом угрозу массового заболевания.

В феврале участница Pussy Riot Алехина арестовали на 15 суток за пропаганду нацистской символики в соцсетях.

Также в феврале Люблинский суд принял решение об изменении условного наказания на реальное в отношении брата Алексея Навального Олега, который осужден по аналогичному делу.

Происшествия,Мария Алехина,Алексей Навальный,ФСИН,Мосгорсуд,
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