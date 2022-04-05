Массовую  драку мигрантов в Москве объяснили «напряжением из-за курса рубля»

«Про этот конфликт не слышал, но для таджиков и узбеков как-то странно, что они в начале священного месяца Рамадан допустили такое. Это вообще из ряда вон выходящее. Может и весеннее обострение. Но хотя, из-за курса рубля немножко сложности с работой, у людей определенное нервное напряжение есть, легко срываются. Я призвал бы руководителей узбекской и таджикской диаспор, чтобы каждый работал со своими земляками», — приводятся в материале слова Давлатова.