Массовую  драку мигрантов в Москве объяснили «напряжением из-за курса рубля»

Председатель Союза Таджикистанцев России Абдулло Давлатов прокомментировал массовую драку граждан из Таджикистана и Узбекистана 1 апреля в Москве. В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил инцидент весенним обострением и нервным напряжением из-за курса рубля.
«Про этот конфликт не слышал, но для таджиков и узбеков как-то странно, что они в начале священного месяца Рамадан допустили такое. Это вообще из ряда вон выходящее. Может и весеннее обострение. Но хотя, из-за курса рубля немножко сложности с работой, у людей определенное нервное напряжение есть, легко срываются. Я призвал бы руководителей узбекской и таджикской диаспор, чтобы каждый работал со своими земляками», — приводятся в материале слова Давлатова.
Он отметил, что избежать подобных ситуаций в будущем поможет создание условий для легальной работы иностранных граждан. При этом в случае нарушения закона, по словам Давлатова, мигрантов следует выдворять из страны. Он добавил, что подобные меры уже давно действуют во всем мире.
Ранее сообщалось, что 1 апреля на стройке жилого комплекса на Шелепихинской набережной произошел конфликт между 60 гражданами Таджикистана и 70 уроженцами Узбекистана. Предполагается, что поводом для драки стало слово «дурак», которым один рабочий обозвал другого.