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53 минуты назад

Навальный подал жалобу на приговор за мошенничество и неуважение к суду

Lenta.ru

Основатель ФБК Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) подал апелляционную жалобу на приговор в виде девяти лет заключения по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Навальный подал жалобу на приговор за мошенничество и неуважение к суду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лефортовский суд Москвы 22 марта вынес приговор Навальному. Он был признан виновным в особо крупном мошенничестве, всего по четырем эпизодам. Суд установил, что Навальный совершил хищение чужого имущества путем обмана и потратил на личные нужды 350 миллионов рублей, собранных для ФБК. Он также проявил неуважение к суду во время процесса по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны.

Навальному также был назначен штраф в 1,2 миллиона рублей. Он вину не признал.

С середины марта 2021 года Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше» в колонии города Покров.

Происшествия,Ив Роше,Алексей Навальный,
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