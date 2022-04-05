Навальный подал жалобу на приговор за мошенничество и неуважение к суду

Основатель ФБК Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) подал апелляционную жалобу на приговор в виде девяти лет заключения по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Лефортовский суд Москвы 22 марта вынес приговор Навальному. Он был признан виновным в особо крупном мошенничестве, всего по четырем эпизодам. Суд установил, что Навальный совершил хищение чужого имущества путем обмана и потратил на личные нужды 350 миллионов рублей, собранных для ФБК. Он также проявил неуважение к суду во время процесса по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны.

Навальному также был назначен штраф в 1,2 миллиона рублей. Он вину не признал.