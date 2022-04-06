В Мордовии возбудили уголовное дело на пьяного водителя, сбившего троих детей

Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело после ДТП в Краснослободском районе, когда пьяный водитель сбил на обочине троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
"Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении.
ДТП произошло вечером 5 апреля на автодороге Гумны - Плужное - Тенишево - Шаверки в Краснослободском районе. Водитель ВАЗ-21053, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на правую обочину и сбил троих детей, которые шли в попутном направлении. Детей госпитализировали.