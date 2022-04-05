«По предварительным данным, злоумышленники действовали с 2015 года на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей от имени кредитно-потребительских кооперативов. Они привлекали лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, и заключали с ними фиктивные договоры займа. На счета получателей поступали денежные средства, которые они передавали участникам группы. Затем на обладателей средств материнского (семейного) капитала оформлялись объекты недвижимости, стоимость которых была значительно ниже заявленной. После этого документы подавались в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом. Выплаченные денежные средства распределялись между соучастниками», – говорится в сообщении официального представителя ведомства Ирины Волк.