В Финляндии задержали машины с картинами из Эрмитажа

Финские пограничники задержали машины с картинами из Эрмитажа, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник. Что именно это за полотна, не уточняется. Не исключено, что речь о картинах из коллекции мецената Ивана Морозова.

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Как рассказал изданию брат одного из водителей, картины были доставлены из Франции самолетом, а дальше их довезли до финской границы. Перевозивших картины водителей несколько часов не выпускали из машин, все задержанные сейчас в порту в Хельсинки.

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В Эрмитаже Business FM сообщили, что подробности о перемещениях экспонатов не комментируют и не разглашают в целях безопасности. Не факт, что речь именно о морозовской коллекции, все-таки выставка в Париже закончилась в эти выходные. К тому же странно задерживать полотна на границе, а не в месте экспонирования.

Во Франции в последние дни число публикаций о морозовской коллекции резко выросло, говорит член бюро Ассоциации русскоговорящих гидов-переводчиков Франции Дмитрий Мисуркин:

— Большая шумиха в прессе по этому поводу, давайте задержим, давайте не задержим, практически каждый день выходит публикация на эту тему, толком непонятно, что с ней происходит. Полагали, что конфликт будет короче, по этой причине выставку продлили. Самое важное, гарантом возвращения картин изначально был хозяин, это ключевой момент. А разные соображения, шумиха политическая, возня — это другой уровень.

— Не было конкретной информации, что, например, картины покинули Францию?

— Нет, пишут в прессе, что возвращение коллекции, возможно, будет нарушено, а может быть, не будет нарушено, они все по этому поводу пиарятся, как-то уже надо же что-то рассказывать в прессе, у нас выборы проходят через неделю, первый тур, надо заполнять пространство. Я не думаю, что картины, мне так кажется, не доедут до России, они доедут, но позже.

В середине марта российский посол в Париже Алексей Мешков заявлял, что Россия и Франция прорабатывают логистические моменты для возвращения коллекции живописи Морозовых, принадлежащей ГМИИ имени Пушкина, Третьяковке и Эрмитажу.

Между тем в Европе продолжают вводить санкции против искусства, так или иначе связанного с Россией. Из последнего — переименование Национальной галереей в Лондоне картины «Русские танцовщицы» французского импрессиониста Эдгара Дега. Теперь танцовщицы будут «украинскими». По словам представителя музея, дискуссии о переименовании велись давно, но сейчас тема стала особенно актуальна.