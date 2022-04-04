Похожий на снаряд предмет нашли на улице Белгорода

"На улице Красноармейской [улице] сегодня вечером был обнаружен предмет, похожий на снаряд. Спецслужбы оперативно прибыли на место и оцепили территорию. В настоящее время предмет вывезен", - написал Иванов.

В пятницу, по информации главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, два вертолета ВС Украины совершили два авиаудара в Белгороде, вследствие чего на городской нефтебазе начался пожар, были эвакуированы жители домов на трех улицах рядом с предприятием. По данным директора АО "Дирекция по развитию промышленных зон" Андрея Минаева, из-за обстрела в двух промышленных парках "Северный" и "Фабрика" на окраине Белгорода были повреждены не менее семи объектов, в том числе линии электропередачи, трансформаторные подстанции и прочее.