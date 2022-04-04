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38 минут назад

В Белгороде обнаружили предмет, похожий на снаряд

ТАССиещё 1

Предмет, похожий на снаряд, был обнаружен и обезврежен в Белгороде. Об этом сообщил мэр Белгорода Антон Иванов Telegram-канале.

Похожий на снаряд предмет нашли на улице Белгорода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На улице Красноармейской [улице] сегодня вечером был обнаружен предмет, похожий на снаряд. Спецслужбы оперативно прибыли на место и оцепили территорию. В настоящее время предмет вывезен", - написал Иванов.

Иванов добавил, что оцепление снято, угроз безопасности нет, все обстоятельства выясняются.

Красноармейская улица располагается в черте города. Вдоль нее проходит железная дорога. Здесь преимущественно располагается малоэтажная застройка.

В пятницу, по информации главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, два вертолета ВС Украины совершили два авиаудара в Белгороде, вследствие чего на городской нефтебазе начался пожар, были эвакуированы жители домов на трех улицах рядом с предприятием. По данным директора АО "Дирекция по развитию промышленных зон" Андрея Минаева, из-за обстрела в двух промышленных парках "Северный" и "Фабрика" на окраине Белгорода были повреждены не менее семи объектов, в том числе линии электропередачи, трансформаторные подстанции и прочее.

Происшествия,Андрей Минаев,Вячеслав Гладков,Антон Иванов,
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