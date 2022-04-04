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1 час назад

ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских неонацистов за хранение взрывчатки

Daily Stormиещё 10

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму сторонника украинских неонацистов. Мужчина подозревается в хранении взрывчатых веществ. В ходе обыска у задержанного силовики нашли пистолет, тротил и порох.

ФСБ задержали в Крыму сторонника украинских неонацистов
Фото: Daily StormDaily Storm

В пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю уточнили, что задержанный — житель Алушты 1982 года рождения. Силовики выяснили, что дома у мужчины хранилось самодельное взрывное устройство с зарядом вещества свыше 500 граммов.

«У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох и иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности», — добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в жилище мужчины сотрудники ФСБ нашли множество экстремистской литературы и символики. В телефоне подозреваемого также была обнаружена его переписка с членами украинских нацбатальонов.

31 марта 2022 года ФСБ показала кадры задержания в Крыму россиянина, который, предположительно, причастен к сотрудничеству с украинскими спецслужбами. Силовики не позволили мужчине покинуть полуостров и попасть на территорию Украины.

О задержанном известно, что сейчас ему 50 лет и ранее он проходил службу в Донецкой народной республике. В последнее время мужчина жил в Крыму и «поддерживал связи» со Службой безопасности Украины, утверждает ФСБ.

Мужчина, по данным спецслужб, планировал выехать из Крыма на Украину «с целью организации контактов, способных нанести ущерб безопасности России». Силовики проверяют задержанного на причастность к госизмене и шпионажу.

Происшествия,Армия,ФСБ,СБУ,
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