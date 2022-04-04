Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму сторонника украинских неонацистов. Мужчина подозревается в хранении взрывчатых веществ. В ходе обыска у задержанного силовики нашли пистолет, тротил и порох.

Фото: Daily Storm Daily Storm

В пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю уточнили, что задержанный — житель Алушты 1982 года рождения. Силовики выяснили, что дома у мужчины хранилось самодельное взрывное устройство с зарядом вещества свыше 500 граммов.

«У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох и иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности», — добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в жилище мужчины сотрудники ФСБ нашли множество экстремистской литературы и символики. В телефоне подозреваемого также была обнаружена его переписка с членами украинских нацбатальонов.

31 марта 2022 года ФСБ показала кадры задержания в Крыму россиянина, который, предположительно, причастен к сотрудничеству с украинскими спецслужбами. Силовики не позволили мужчине покинуть полуостров и попасть на территорию Украины.

О задержанном известно, что сейчас ему 50 лет и ранее он проходил службу в Донецкой народной республике. В последнее время мужчина жил в Крыму и «поддерживал связи» со Службой безопасности Украины, утверждает ФСБ.