Экс-мэру Владивостока продлили арест по делу о взятках

Фрунзенский районный суд продлил арест бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку, обвиняемому в получении взяток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

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Экс-глава города останется в СИЗО до 3 июня 2022 года.

Бывшего чиновника арестовали 5 октября. По версии следствия, с 2019-го по 2021 год градоначальник систематически получал деньги от руководства предприятия «Некрополь» в обмен на покровительство в сфере ритуальных услуг. Общая сумма вознаграждения составила 19,5 миллиона рублей.