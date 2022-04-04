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11 минут назад

Бывшему мэру Владивостока продлили арест по делу о взятках

Lenta.ru

Фрунзенский районный суд продлил арест бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку, обвиняемому в получении взяток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Экс-мэру Владивостока продлили арест по делу о взятках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экс-глава города останется в СИЗО до 3 июня 2022 года.

Бывшего чиновника арестовали 5 октября. По версии следствия, с 2019-го по 2021 год градоначальник систематически получал деньги от руководства предприятия «Некрополь» в обмен на покровительство в сфере ритуальных услуг. Общая сумма вознаграждения составила 19,5 миллиона рублей.

18 мая 2021 года Гуменюк объявил о сложении с себя полномочий. Такое решение он принял после соответствующего совета вице-премьера Юрия Трутнева, который заявил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, что надо найти человека на пост градоначальника, «который своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему».

Происшествия,Олег Гуменюк,Юрий Трутнев,Олег Кожемяко,
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