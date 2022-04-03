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1 час назад

Экс-главу уголовного розыска Анапы задержали спустя девять лет за убийства

Lenta.ru

В конце марта сотрудники уголовного розыска по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону задержали в Ростове-на-Дону Игоря Нехаенко, который находился в международном розыске девять лет. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Экс-главу угрозыска Анапы поймали спустя 9 лет за убийства
Фото: Александр Казаков / КоммерсантъАлександр Казаков / Коммерсантъ

Отмечается, что экс-глава уголовного розыска Анапы Нехаенко подался в бега после обнаружения тайных захоронений — в 2013 году его заподозрили в связях с криминальной группировкой «банды Зиринова», которая занималась убийствами предпринимателей с целью захвата бизнеса.

В настоящий момент бывший начальник уголовного розыска находится в СИЗО и ждет суда. Следствию предстоит выяснить, какую роль в преступной группировке играл Нехаенко.

В октябре 2016 года бывший депутат законодательного собрания Краснодарского края Сергей Зиринов был приговорен к 22 годам лишения свободы. Следствием и судом установлено, что в 1999 году под руководством Зиринова и его сообщника, Амбарцума Эйрияна, была создана преступная группа, которая контролировала значительную часть бизнеса в Анапе.

Происшествия,Сергей Зиринов,ФСБ,
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