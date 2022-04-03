Две скорые провалились под землю в больнице

В больнице Нижегородской области две кареты скорой помощи провалились под землю. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Фото: telegram-канал "Подъем" telegram-канал "Подъем"

Инцидент произошел в селе Починки. В гараже центральной районной больницы пол рухнул от ветхости и увлек за собой машины. На опубликованном фото видно, что оба микроавтобуса почти по крышу ушли под землю. При этом одна из машин навалилась на соседнюю.

Местные жители утверждают, что пострадавших в ходе инцидента не было. Пока не решено, как и кто будет вытаскивать застрявшие автомобили.