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24 минуты назад

Две скорые провалились под землю в больнице

Елена Прошина

В больнице Нижегородской области две кареты скорой помощи провалились под землю. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Две скорые провалились под землю в больнице
Фото: telegram-канал "Подъем"telegram-канал "Подъем"

Инцидент произошел в селе Починки. В гараже центральной районной больницы пол рухнул от ветхости и увлек за собой машины. На опубликованном фото видно, что оба микроавтобуса почти по крышу ушли под землю. При этом одна из машин навалилась на соседнюю.

Местные жители утверждают, что пострадавших в ходе инцидента не было. Пока не решено, как и кто будет вытаскивать застрявшие автомобили.

В пресс-службе регионального Минздрава не стали комментировать происшествие, сославшись на выходной день.

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