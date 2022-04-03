Под Белгородом произошел взрыв

Взрыв с последующим падением обломков произошел в Томаровке Белгородской области, которая граничит с Украиной. Пострадавших нет, сообщил в воскресенье глава администрации Яковлевского городского округа Белгородской области Олег Медведев.
"В Томаровке все спокойно. Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели - они не представляют опасности, их увезли", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Медведев уточнил, что в настоящий момент оцепление уже убирают.
"Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет", - заверил он.