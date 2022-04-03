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14 минут назад

Под Белгородом произошел взрыв с падением обломков

ТАСС

Взрыв с последующим падением обломков произошел в Томаровке Белгородской области, которая граничит с Украиной. Пострадавших нет, сообщил в воскресенье глава администрации Яковлевского городского округа Белгородской области Олег Медведев.

Под Белгородом произошел взрыв
Фото: ТАССТАСС

"В Томаровке все спокойно. Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели - они не представляют опасности, их увезли", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Медведев уточнил, что в настоящий момент оцепление уже убирают.

"Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет", - заверил он.

Происшествия,Олег Медведев,
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