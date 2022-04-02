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49 минут назад

Зритель погиб при падении с балкона в Театре Российской Армии

Газета.Ru

В Театре Российской Армии в Москве два зрителя упали с балкона во время спектакля, сообщается в Telegram-канале 112.

На концерте Трофимова в Театре Российской Армии погиб человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что один из зрителей потерял равновесие и выпал с балкона на 37-летнюю Иданию Л. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали. Один из упавших скончался на месте.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел во время юбилейного концерта певца Сергея Трофимова. В настоящее время проверяется версия о том, что зритель потерял равновесие из-за плохого самочувствия.

В прошлом году в Большом театре во время показа оперы «Садко» погиб артист Евгений Кулеша. На глазах у зрителей на него рухнули декорации. Артист скончался до приезда врачей.

Заведующую мимическим ансамблем Большого театра Екатерину Миронову обвинили в гибели ее подчиненного. Адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин заявил, что она «виновна в том, что он был пьян».

После случившегося Фонд социального страхования России обязался выплатить миллион рублей матери Кулеши, она также получила компенсацию в 1,5 млн руб. от фонда Большого театра.

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Происшествия,Екатерина Миронова,Андрей Алешкин,Сергей Трофимов,Фонд социального страхования РФ,
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