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59 минут назад

На берегу Москвы-реки нашли труп

Lenta.ruиещё 4

На берегу Москвы-реки обнаружили труп мужчины. Об этом агентству «Москва» в субботу, 2 апреля, сообщил источник в правоохранительных органах.

На берегу Москвы-реки нашли труп
Фото: Эмин Джафаров / КоммерсантъЭмин Джафаров / Коммерсантъ

По его информации, тело было найдено в районе Строгино около улицы Исаковского в десяти метрах от правого берега. Отмечается, что погибший 35-40 лет, одетый в черные брюки и кофту, находился в положении лицом вниз.

На место происшествия направляются сотрудники полиции.

Россиянин год хранил расчлененное тело жены в подвале

13 марта сообщалось, что труп модели Гретты Ведлер, пропавшей около года назад в Москве, был найден в чемодане, спрятанном в автомобиле в другом городе — Липецке. Она исчезла зимой прошлого года из отеля на улице Лесная в столице.

Происшествия,Гретта Ведлер,
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