Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидировали

"Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидирован. Лаборатория Роспотребнадзора ведет мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ. По результатам замеров ПДК не превышает допустимых значений", - отметили в министерстве.

Позже в своем Telegram-канале мэр города Антон Иванов сообщил , что жители домов, проживающие в районе нефтебазы, могут вернуться в свои дома.

"Пожар на нефтебазе локализовали. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Все жители могут возвращаться в свои дома. Группу из "Белгород-Арены" уже доставили обратно ", - написал он.

Как сообщалось ранее, 43 жителя были эвакуированы из домов, расположенных вблизи загоревшейся нефтебазы. Их разместили в "Белгород-Арене", обеспечили горячим питанием, напитками, также позаботились о домашних животных.

Пожар произошел в пятницу утром на нефтебазе АО "Белгороднефтепродукт" после того, как ВС Украины совершили два авиаудара в Белгороде. Он охватил, по уточненным данным, шесть резервуаров с топливом из 24. Остальные пожарным удалось защитить от огня. Жертв и пострадавших нет. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президенту РФ Владимиру Путину было доложено о ситуации в Белгороде, на место пожара направился врио главы МЧС России Александр Чуприян вместе с оперативной группой. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту авиаудара.