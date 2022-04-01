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26 минут назад

В Шереметьево произошла аварийная посадка самолета

Вероника Полынина

Самолет из Новосибирска совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за сработавшего датчика отказа гидросистемы, сообщает РИА «Новости».

В Шереметьево произошла аварийная посадка самолета
Фото: ТАССТАСС

Лайнер A-320 следовал из Новосибирска в Москву.

«У аэробуса А-320 "Новосибирск-Москва" сработал датчик отказа гидросистемы», - рассказали агентству в экстренных службах.

Пилот успешно посадил воздушное судно в столичном аэропорту в 19:08.

Следующий в Калининград самолет "заминировали"

25 марта аварийную посадку совершил самолет президента Польши Анджея Дуды. Президент летел из Варшавы в Жешув на встречу с президентом США Джо Байденом, однако пилоту пришлось вернуться в аэропорт вылета. Позже президент Польши все же добрался на встречу с американским коллегой на резервном самолете.

Происшествия,Джозеф Байден,Анджей Дуда,Аэропорт Шереметьево,
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