В Шереметьево произошла аварийная посадка самолета

Самолет из Новосибирска совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за сработавшего датчика отказа гидросистемы, сообщает РИА «Новости».
Лайнер A-320 следовал из Новосибирска в Москву.
«У аэробуса А-320 "Новосибирск-Москва" сработал датчик отказа гидросистемы», - рассказали агентству в экстренных службах.
Пилот успешно посадил воздушное судно в столичном аэропорту в 19:08.
25 марта аварийную посадку совершил самолет президента Польши Анджея Дуды. Президент летел из Варшавы в Жешув на встречу с президентом США Джо Байденом, однако пилоту пришлось вернуться в аэропорт вылета. Позже президент Польши все же добрался на встречу с американским коллегой на резервном самолете.