В Шереметьево произошла аварийная посадка самолета

25 марта аварийную посадку совершил самолет президента Польши Анджея Дуды. Президент летел из Варшавы в Жешув на встречу с президентом США Джо Байденом, однако пилоту пришлось вернуться в аэропорт вылета. Позже президент Польши все же добрался на встречу с американским коллегой на резервном самолете.