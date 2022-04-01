В Белгородской области произошло несколько взрывов

Несколько взрывов зафиксировано в Белгородской области , один из них повредил линию электропередачи. В результате ЧП никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков .

"Осмотрел места взрывов. В Никольском оно находится далеко за пределами населенного пункта. Была нарушена линия электропередачи. <...> В Ясных Зорях обстановка спокойная, никто не пострадал. От хлопка повреждено одно окно в жилом доме", - написал он, уточнив, что в обоих селах нет пострадавших.

Гладков добавил, что сейчас линия электропередачи в Никольском уже восстановлена. Поврежденный жилой дом в Ясных Зорях будет восстановлен в кратчайшие сроки, губернатор дал соответствующее поручение главе сельсовета.

1 апреля в Белгороде ВС Украины нанесли два авиаудара, в результате чего произошел пожар на нефтебазе АО "Белгороднефтепродукт". Жертв и пострадавших при ЧП нет. Пожар охватил резервуары с топливом, из-за возгорания расселяют жителей домов на трех улицах рядом с предприятием. Кроме этого, по данным директора АО "Дирекция по развитию промышленных зон" Андрея Минаева, после обстрела повреждены не менее семи объектов в двух промышленных парках области.