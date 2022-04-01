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1 час назад

В Белгородской области произошло несколько взрывов

ТАСС

Несколько взрывов зафиксировано в Белгородской области, один из них повредил линию электропередачи. В результате ЧП никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области произошло несколько взрывов
Фото: Пресс-служба МЧС РФПресс-служба МЧС РФ

"Осмотрел места взрывов. В Никольском оно находится далеко за пределами населенного пункта. Была нарушена линия электропередачи. <...> В Ясных Зорях обстановка спокойная, никто не пострадал. От хлопка повреждено одно окно в жилом доме", - написал он, уточнив, что в обоих селах нет пострадавших.

Гладков добавил, что сейчас линия электропередачи в Никольском уже восстановлена. Поврежденный жилой дом в Ясных Зорях будет восстановлен в кратчайшие сроки, губернатор дал соответствующее поручение главе сельсовета.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что на территорию плодопитомника в Никольском упал снаряд, выпущенный со стороны Украины.

На Украине прокомментировали авиаудар по нефтебазе в Белгороде

1 апреля в Белгороде ВС Украины нанесли два авиаудара, в результате чего произошел пожар на нефтебазе АО "Белгороднефтепродукт". Жертв и пострадавших при ЧП нет. Пожар охватил резервуары с топливом, из-за возгорания расселяют жителей домов на трех улицах рядом с предприятием. Кроме этого, по данным директора АО "Дирекция по развитию промышленных зон" Андрея Минаева, после обстрела повреждены не менее семи объектов в двух промышленных парках области.

Происшествия,Андрей Минаев,Вячеслав Гладков,
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