В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
1 час назад

Суд 12 апреля огласит приговор редакторам издания Doxa

ТАСС

Мировой суд в Москве 12 апреля огласит приговор четырем редакторам студенческого издания Doxa по обвинению в агитации среди несовершеннолетних за участие в несанкционированных митингах. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Приговор редакторам издания Doxa будет объявлен 12 апреля
Фото: ТАССТАСС

"Суд удалился на вынесение приговора, который будет оглашен 12 апреля", - сказала собеседница агентства.

Прокурор попросила назначить Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину по два года исправительных работ, запретив им администрировать интернет-сайты.

Защита и подсудимые отвергли обвинения, попросив суд о вынесении оправдательного приговора.

Следствие вменяет фигурантам дела вовлечение в опасную деятельность несовершеннолетних группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Данная статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Происшествия,Алла Гутникова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители