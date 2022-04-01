Приговор редакторам издания Doxa будет объявлен 12 апреля

Мировой суд в Москве 12 апреля огласит приговор четырем редакторам студенческого издания Doxa по обвинению в агитации среди несовершеннолетних за участие в несанкционированных митингах. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд удалился на вынесение приговора, который будет оглашен 12 апреля", - сказала собеседница агентства.
Прокурор попросила назначить Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину по два года исправительных работ, запретив им администрировать интернет-сайты.
Защита и подсудимые отвергли обвинения, попросив суд о вынесении оправдательного приговора.
Следствие вменяет фигурантам дела вовлечение в опасную деятельность несовершеннолетних группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Данная статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.