Украина отказалась подтвердить причастность к авиаудару по нефтебазе в Белгороде

Минобороны Украины отказалось подтверждать или опровергать причастность к удару по нефтебазе в Белгороде, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

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«Не будем ни подтверждать, ни опровергать», — заявил представитель украинского минобороны Александр Мотузяник на брифинге.

О ЧП в Белгороде утром 1 апреля сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что пожар начался из-за авиаудара с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Глава региона заверил, что опасности для населения нет.