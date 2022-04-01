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10 минут назад

Украина отказалась подтвердить причастность к авиаудару по нефтебазе в Белгороде

Lenta.ruиещё 2

Минобороны Украины отказалось подтверждать или опровергать причастность к удару по нефтебазе в Белгороде, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Украина отказалась подтвердить причастность к авиаудару по нефтебазе в Белгороде
Фото: ТАССТАСС

«Не будем ни подтверждать, ни опровергать», — заявил представитель украинского минобороны Александр Мотузяник на брифинге.

О ЧП в Белгороде утром 1 апреля сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что пожар начался из-за авиаудара с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Глава региона заверил, что опасности для населения нет.

Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, случившееся не создает комфортных условия для продолжения переговоров между Москвой и Киевом. Песков также сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложено о ситуации в Белгороде. Он напомнил, что на место отправился врио главы МЧС Александр Чуприян, предпринимаются меры для реорганизации цепочек по снабжению топливом.

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