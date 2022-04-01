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56 минут назад

Появилось видео взрыва на нефтебазе в Белгороде

Lenta.ru

Видео взрыва на нефтебазе в Белгороде, в результате которого начался пожар, появилось в Telegram-канале SHOT.

Отмечается, что на кадрах запечатлен предполагаемый момент нанесения удара по нефтебазе. Как ранее сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пожар произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов украинской авиации, которые зашли на территорию России на низкой высоте.

Вертолеты ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде

В результате произошедшего пострадали два человека. Жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова начали расселять в безопасный район.

Происшествия,Видео,Вячеслав Гладков,
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