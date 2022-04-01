В Белгороде началась эвакуация из-за пожара на нефтебазе

Администрация Белгорода начала эвакуировать жителей с прилегающих к горящей нефтебазе улиц. В настоящее время там охвачены огнём восемь резервуаров. Спасатели принимают меры для предотвращения дальнейшего распространения пожара, сообщает RT.

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В тушении пожара задействованы более 100 человек и свыше 30 единиц техники. В МЧС рассказали, что наращивают силы и средства для борьбы с огнём.

В очаге пожара находятся 16 резервуаров. Пожар происходит в восьми резервуарах с топливом и бензином, занимающих две тысячи кубических метров, есть угроза перехода огня еще на восемь, — рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что из-за пожара вносятся изменения в логистические цепочки поставок топлива на АЗС. При этом он подчеркнул, что дефицита топлива «не было, нет и не будет».