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25 минут назад

Вертолеты ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде

Алиса Селезнёва

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на белгородской нефтебазе произошел из-за авиаудара с двух вертолетов ВС Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, вертолеты зашли на территорию РФ на низкой высоте. Жертв нет, пострадали два работника нефтебазы.

Пожар на нефтебазе произошел 1 апреля. Жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова эвакуировали в безопасное место. Они вернутся домой, когда пожар будет потушен.

Вечером 29 марта в Белгородской области произошло несколько взрывов, очевидцы опубликовали в соцсетях видео.

Позже Гладков уточнил, что инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Он назвал причиной пожар на складе боеприпасов, но подчеркнул, что эта информация «непроверенная».

Жертв и пострадавших среди мирного населения не было.

Происшествия,Видео,Вячеслав Гладков,
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