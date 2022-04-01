Вертолеты ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на белгородской нефтебазе произошел из-за авиаудара с двух вертолетов ВС Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, вертолеты зашли на территорию РФ на низкой высоте. Жертв нет, пострадали два работника нефтебазы.
Пожар на нефтебазе произошел 1 апреля. Жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова эвакуировали в безопасное место. Они вернутся домой, когда пожар будет потушен.
Вечером 29 марта в Белгородской области произошло несколько взрывов, очевидцы опубликовали в соцсетях видео.
Позже Гладков уточнил, что инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Он назвал причиной пожар на складе боеприпасов, но подчеркнул, что эта информация «непроверенная».
Жертв и пострадавших среди мирного населения не было.