В Новосибирске на жительницу возбудили дело за распространение фейков о ВС РФ

Уголовное дело о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ возбуждено на жительницу Новосибирска Ирину Толмачеву. Ей назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщил ТАСС адвокат Александр Гущин.

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"Возбуждено уголовное дело, статья 207.3 УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что поводом для возбуждения дела стал комментарий, оставленный Толмачевой в одной из социальных сетей, в котором присутствовала непроверенная информация.

По словам адвоката, ей назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Как сообщила ТАСС сама Толмачева, по месту жительства у нее прошли обыски, в результате которых у нее были изъяты ноутбук и телефон. В управлении СК по Новосибирской области отказались от комментариев.