В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
29 минут назад

Уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ возбудили на жительницу Новосибирска

ТАССиещё 1

Уголовное дело о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ возбуждено на жительницу Новосибирска Ирину Толмачеву. Ей назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщил ТАСС адвокат Александр Гущин.

В Новосибирске на жительницу возбудили дело за распространение фейков о ВС РФ
Фото: ТАССТАСС

"Возбуждено уголовное дело, статья 207.3 УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что поводом для возбуждения дела стал комментарий, оставленный Толмачевой в одной из социальных сетей, в котором присутствовала непроверенная информация.

По словам адвоката, ей назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Как сообщила ТАСС сама Толмачева, по месту жительства у нее прошли обыски, в результате которых у нее были изъяты ноутбук и телефон. В управлении СК по Новосибирской области отказались от комментариев.

В связи с проводимой российскими военными специальной операции на Украине в целях недопущения распространения недостоверной информации УК РФ был дополнен статьей 207.3 - "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". Она предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Происшествия,Ирина Толмачева,Александр Гущин,Следственный комитет,Верховный суд,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители