В Новосибирске на жительницу возбудили дело за распространение фейков о ВС РФ

Уголовное дело о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ возбуждено на жительницу Новосибирска Ирину Толмачеву. Ей назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщил ТАСС адвокат Александр Гущин.
"Возбуждено уголовное дело, статья 207.3 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что поводом для возбуждения дела стал комментарий, оставленный Толмачевой в одной из социальных сетей, в котором присутствовала непроверенная информация.
По словам адвоката, ей назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Как сообщила ТАСС сама Толмачева, по месту жительства у нее прошли обыски, в результате которых у нее были изъяты ноутбук и телефон. В управлении СК по Новосибирской области отказались от комментариев.
В связи с проводимой российскими военными специальной операции на Украине в целях недопущения распространения недостоверной информации УК РФ был дополнен статьей 207.3 - "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". Она предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.