Землетрясение произошло на Сахалине

Землетрясение магнитудой 4.6 произошло на Сахалине. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН .

— Землетрясение магнитудой 4.6 произошло в 08:49 в субботу (00:49 по Москве ). Эпицентр подземных толчков располагался в 43 километрах восточнее села Соболиного в Поронайском районе, очаг – на глубине десяти километров, — пояснила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова .

13 января жители Сахалина, где за два дня выпала почти месячная норма осадков, сняли на видео последствия непогоды в регионе. Так, один из местных автолюбителей забыл закрыть окно в машине, салон которой теперь представляет собой огромный сугроб.