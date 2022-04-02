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37 минут назад

Землетрясение произошло на Сахалине

Вечерняя Москваиещё 1

Землетрясение магнитудой 4.6 произошло на Сахалине. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло на Сахалине
Фото: flickr.comflickr.com

— Землетрясение магнитудой 4.6 произошло в 08:49 в субботу (00:49 по Москве). Эпицентр подземных толчков располагался в 43 километрах восточнее села Соболиного в Поронайском районе, очаг – на глубине десяти километров, — пояснила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По словам Семеновой, жители Поронайска не подтвердили данные об ощутимости, передает РИА Новости.

13 января жители Сахалина, где за два дня выпала почти месячная норма осадков, сняли на видео последствия непогоды в регионе. Так, один из местных автолюбителей забыл закрыть окно в машине, салон которой теперь представляет собой огромный сугроб.

Отмечается, что уровень снега в некоторых районах достигает высоты первого этажа. Из-за снежного апокалипсиса перебои наблюдаются в работе общественного транспорта. Для проезда перекрыты некоторые трассы. Местные спасатели вынуждены прокладывать дорогу автомобилям скорой помощи.

Происшествия,Землетрясение,Елена Семенова,РАН,
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