На пенсионерку напали в подъезде из-за пакета сахара

На пожилую жительницу города Алексина Тульской области напали с целью отобрать пакет сахара. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, сообщили в региональном управлении МВД.

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Потерпевшая — 73-летняя пенсионерка — подала заявление в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Алексинский». Она рассказала, что незнакомая женщина напала на нее в подъезде ее же собственного дома и силой отняла купленный в магазине пакет с сахаром.

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«В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы. Ей оказалась нигде не работающая и ранее неоднократно судимая 44-летняя местная жительница, проживающая на одной улице с потерпевшей. Женщина призналась в содеянном», — говорится в сообщении ведомства.

После задержания подозреваемая дала признательные показания. На нее завели дело по ч. 1 ст. 161 УК России («Грабеж»), расследование которого продолжается.

Проблемы с сахаром в Тульской области

Глава УФАС Тульской области Юрий Елагин, выступая 31 марта на заседании региональной Думы, признал факт образования дефицита сахара в местных магазинах. «Львиная доля обращений — по дефициту сахара. Мы можем точно говорить, что его породил ажиотажный спрос. Другой рост цен мы изучаем», — цитирует его издание Myslo. Елагин добавил, что пока они с коллегами не зафиксировали в регионе ни одного случая нарушения антимонопольного законодательства.

Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил о 40-процентном росте цен на сахарный песок. «В некоторых магазинах сахар есть, в некоторых поставки по-прежнему идут раз в три дня», — передает слова вице-губернатора «Тульская пресса». По данным на 9 марта подорожание сахара с начала военной спецоперации на Украине составляло 22%.

Проблемы с сахаром в России

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заверила, что запасы сахара в стране составляют около 2 млн тонн, и этого хватит до следующего урожая. Пропажу этого товара с магазинных полок она объяснила желанием некоторых людей запастись впрок, а повышение цен — ростом издержек производителей.

Между тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дела на крупнейшего производителя сахара в стране — компанию «Продимекс» — из-за роста цен на этот товар в сетевых магазинах. В самой компании заверили, что не имеют отношения к подорожанию сахара, поскольку поставляют в торговые сети довольно мало своей продукции.