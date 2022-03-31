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1 час назад

Суд продлил арест вице-спикеру Заксобрания Красноярского края на три месяца

ТАССТАСС

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест вице-спикеру Законодательного собрания края Сергею Натарову до 4 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Красноярского краевого суда.

Суд продлил арест вице-спикеру Заксобрания Красноярского края
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Натаров был задержан 21 декабря 2021 года. 23 декабря суд арестовал его, ему вменяются восемь эпизодов по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой".

"Сегодня Железнодорожный районный суд Красноярска продлил меру пресечения вице-спикеру Законодательного собрания Красноярского края Сергею Натарову <…> Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена Натарову до 4 июля 2022 года", - сообщили в суде.

Ранее ТАСС в правоохранительных органах сообщали, что задержание вице-спикера связано с уголовным делом его сына, экс-советника губернатора Антона Натарова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации Игарки. Его задержали в 2019 году и позднее отправили под домашний арест.

Происшествия,Антон Натаров,Сергей Натаров,
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