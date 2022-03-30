В Италии мужчина без обуви угнал самолет и полетел в сторону Франции

Неизвестный мужчина угнал в Италии пассажирский самолет и полетел в сторону Франции. Об этом сообщает радио Europe 1, передает РИА Новости.

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По информации источника, на перехват в воздух подняли французский истребитель Mirage 2000. Угнанное транспортное средство посадили на аэродроме Экс-ле-Миль. Самолет летел на малой высоте, у него не было радиосвязи и плана полета.

Отмечается, что за штурвалом самолета находился 33-летний уроженец Словакии. Мужчина был без обуви, у него не было при себе документов, удостоверяющих личность. В ходе задержания он передал сотрудникам правоохранительных органов письмо на английском языке.