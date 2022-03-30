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1 час назад

В Италии мужчина без обуви угнал самолет и полетел в сторону Франции

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Неизвестный мужчина угнал в Италии пассажирский самолет и полетел в сторону Франции. Об этом сообщает радио Europe 1, передает РИА Новости.

В Италии мужчина без обуви угнал самолет и полетел в сторону Франции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, на перехват в воздух подняли французский истребитель Mirage 2000. Угнанное транспортное средство посадили на аэродроме Экс-ле-Миль. Самолет летел на малой высоте, у него не было радиосвязи и плана полета.

Отмечается, что за штурвалом самолета находился 33-летний уроженец Словакии. Мужчина был без обуви, у него не было при себе документов, удостоверяющих личность. В ходе задержания он передал сотрудникам правоохранительных органов письмо на английском языке.

24 августа 2021-го сообщалось, что неизвестные угнали самолет, который был предназначен для эвакуации украинских граждан из Афганистана, и использовали его для вывоза людей в Иран. Об этом рассказал замглавы МИД Украины Евгений Енин.

Происшествия,Евгений Енин,
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