В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту
37 минут назад

В Сальвадоре задержали более 1400 членов преступных банд

Российская ГазетаРоссийская Газета

Власти Сальвадора за несколько дней провели около 50 спецопераций, задержав свыше 1,4 тысячи членов банд. Как пишет испанская La Razon, таким стал ответ правоохранительных органов на вспышку насилия, унесшую жизни 87 человек. Чтобы остановить кровопролитие, в стране было введено чрезвычайное положение.

В Сальвадоре задержали более 1400 членов преступных банд
Фото: REUTERSREUTERS

Как сообщил министр юстиции и безопасности Густаво Вильяторо, аресты лидеров преступных группировок начались в минувшую субботу. "За несколько дней было произведено более 1400 задержаний в ходе примерно 50 операций, проведенных по всей стране", - отметил глава Минюста.

Видео дня

Президент Сальвадора Наиб Букеле потребовал, чтобы банды "прекратили убивать немедленно". По его словам, если убийства не прекратятся, за это заплатят и те члены группировок, что уже отбывают наказание в тюрьмах (еду стали нормировать). По данным правоохранительных органов, в Сальвадоре в бандах состоят около 70 тысяч человек, 16 тысяч из них - в местах лишения свободы.

Волна убийств прокатилась по стране в конце прошлой недели, только в субботу погибли 62 человека, что вынудило власти Сальвадора объявить чрезвычайное положение. Оно приостанавливает действия некоторых гарантированных конституцией прав, например, на свободу собраний, на защиту, временно отменен запрет на вмешательство телекоммуникации, срок административного задержания был продлен до 15 дней (обычно он составляет только 3 дня).

Хотя власти страны возлагают ответственность за вспышку убийств на банды, они так и не выяснили причину начала кровопролития. Кстати, это не первый раз, когда власти Сальвадора пытаются бороться с бандами с помощью массовых арестов.

Аналогичным образом поступали Франсиско Флорес (1999-2004) и Элиас Антонио Сака (2004-2009). Впрочем, это тогда не помогло. Количество совершаемых в стране убийств неуклонно росло, пока в 2015 году Сальвадор не занял первое место в антирейтинге со 103 убийствами на 100 тысяч жителей. С тех пор эти показатели стали снижаться, падение усилилось с 2019 года, когда президентом стал Наиб Букеле.

Интересно, что в прошлом году США обвиняли сальвадорского лидера и его чиновников в заключении сделки с самыми жестокими бандами, как утверждалось, их главарям в тюрьмах предоставлялись поблажки в обмен на снижение уровня насилия на улицах. Если такое соглашение и существовало, то теперь, когда по стране прокатилась волна беспорядочных убийств, оно явно разорвано. Впрочем, сам Букеле всегда отрицал, что его правительство вело переговоры с преступниками. Успехи в снижении уровня насилия он называет результатом секретной стратегии, разработанной силами безопасности Сальвадора.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители