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45 минут назад

Открывшая стрельбу в детском саду призналась, что хотела убить мальчиков

Алиса Селезнёва

Полина Дворкина, устроившая стрельбу в детском саду Красноярска, на допросе рассказала, что хотела убить мальчиков. До появления в саду, местная жительница убила своего отца. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК.

Открывшая стрельбу в детском саду Красноярска сделала заявление
Фото: ТАССТАСС

«В ходе допроса женщина пояснила, что намеревалась совершить убийство детей мужского пола. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс неотложных следственных и процессуальных действий, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение», — цитируют сообщение «Известия».

Инцидент произошел 28 марта. Деворкина пришла в детский сад № 31 по улице Менжинского с ружьем. Она успела выстрелить в стену до того, как ее остановила одна из сотрудниц. В результате стрельбы никто не пострадал.

Сообщалось, что Деворкина находилась в неадекватном состоянии. Девушка заявляла о принижении роли женщины в детских садах, а также высказывала требование к мужчинам, что они должны рожать детей. Ранее девушка посещала детский сад под предлогом трудоустройства. В настоящий момент она арестована до 27 мая.

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