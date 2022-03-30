Открывшая стрельбу в детском саду Красноярска сделала заявление

Полина Дворкина, устроившая стрельбу в детском саду Красноярска, на допросе рассказала, что хотела убить мальчиков. До появления в саду, местная жительница убила своего отца. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК.

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«В ходе допроса женщина пояснила, что намеревалась совершить убийство детей мужского пола. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс неотложных следственных и процессуальных действий, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение», — цитируют сообщение «Известия».

Инцидент произошел 28 марта. Деворкина пришла в детский сад № 31 по улице Менжинского с ружьем. Она успела выстрелить в стену до того, как ее остановила одна из сотрудниц. В результате стрельбы никто не пострадал.