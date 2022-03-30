Открывшая стрельбу в детском саду Красноярска сделала заявление

Полина Дворкина, устроившая стрельбу в детском саду Красноярска, на допросе рассказала, что хотела убить мальчиков. До появления в саду, местная жительница убила своего отца. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК.
«В ходе допроса женщина пояснила, что намеревалась совершить убийство детей мужского пола. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс неотложных следственных и процессуальных действий, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение», — цитируют сообщение «Известия».
Инцидент произошел 28 марта. Деворкина пришла в детский сад № 31 по улице Менжинского с ружьем. Она успела выстрелить в стену до того, как ее остановила одна из сотрудниц. В результате стрельбы никто не пострадал.
Сообщалось, что Деворкина находилась в неадекватном состоянии. Девушка заявляла о принижении роли женщины в детских садах, а также высказывала требование к мужчинам, что они должны рожать детей. Ранее девушка посещала детский сад под предлогом трудоустройства. В настоящий момент она арестована до 27 мая.