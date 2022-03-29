Брейвика перевели в новую тюрьму

Норвежский праворадикал Андерс Брейвик, отбывающий наказание за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года, переведен в новую тюрьму. Об этом сообщила во вторник газета Aftenposten.

Фото: Reuters Reuters

О планах по переводу сообщила еще в начале февраля Норвежская служба исправительных учреждений. Теперь террориста отправили из тюрьмы Шиен, где он находился до сих пор, в тюрьму Риннерике, где он продолжит отбывать срок в таких же условиях - в отделении с очень высоким уровнем безопасности.

Видео дня

Как поясняло ведомство, решение принято потому, что Брейвик находился в одной тюрьме на протяжении многих лет и "поэтому актуальным стал вопрос перемены места".

В начале февраля суд Телемарка отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении (УДО), террорист заявил через своего адвоката, что обжалует это решение. Адвокат сообщил также, что сейчас они работают над иском к Норвегии, поскольку, по их мнению, условия отбывания Брейвиком наказания противоречат правам человека.

По мнению суда, "учитывая, что его (Брейвика - прим. ТАСС) психиатрические характеристики не поменялись, существует явный риск того, что он вернется к установкам, которые привели к терактам 22 июля 2011 года". Процесс об УДО проходил в стенах тюрьмы Шиен, где содержится преступник, с 18 по 20 января. Прошение о досрочном освобождении террорист подал осенью 2020 года в связи с тем, что в 2021 году истекал минимальный срок его пребывания в тюрьме по полученному приговору.

Теракты