В мэрии Екатеринбурга нашли нарушения на полмиллиарда рублей. Наказаны больше 30 человек

Счетная палата Екатеринбурга в 2021 году выявила финансовые нарушения в мэрии на сумму 558,3 миллиона рублей, рассказал на заседании гордумы новый руководитель контрольного органа Александр Гетманчук. Из его отчета также следует, что количество проверок по сравнению в 2020 годом увеличилось с 11 до 16.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Саратовской области пресс-служба УФСБ России по Саратовской области

Гетманчук сообщил, что в 2021 году 9,2 миллиона рублей были использованы нецелевым образом или с нарушением условий предоставления субсидий, а 15,5 миллиона рублей бюджет недополучил или получил позже срока из-за просчетов по аренде и продаже городской земли. На нарушения бухгалтерского учета пришлось 219,1 млн, на нарушения в сфере управления муниципальными активами — 211,4 млн.

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«Количество выявленных нарушений в сфере закупок за год увеличилось на 38,2% (с 89 до 123)», — добавил главный аудитор Екатеринбурга.

На нарушения при закупках в общей сложности приходится 567 миллиона. Еще 41,7 миллиона были израсходованы неэффективно. По его словам, на основании материалов Счетной палаты в 2021 году было возбуждено 11 административных дел, внесены пять представлений и направлены в суд два иска.

«К дисциплинарной ответственности привлечено 34 должностных лица», — резюмировал Гетманчук.

Несмотря на то, что объем нарушений с год снизился (в 2020 году было 580 миллионов), масштабы нарушений насторожили даже полпредство президента РФ в УрФО. Федеральный инспектор Руслан Садыков, который, хоть и регулярно ходит на заседания думы, крайне редко выступает, попросил Гетманчука объяснить, какие наказания применяются для того, чтобы количество финансовых нарушений стремилось к нулю.