В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
25 минут назад

Драка полковника полиции и известного прокурора попала на видео

Александр Кузьмин

В ресторане «Ля провинция» в центре Москвы произошел конфликт между прокурором, полковником полиции и судьей.

Предварительно, дебош устроил некий полковник полиции - он был пьян и донимал официантов. Усмирить полицейского решил судья Королевского городского суда Дмитрий Ганус, который отдыхал за соседним столиком в компании жены - известного московского прокурора Марии Семененко. Через несколько мгновений завязалась драка. По факту побоев семья прокурора и судьи написала на полицейского заявления.

Стоит отметить, что Мария Семененко сейчас работает по делу бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Также она вела дела об убийствах Анны Политковской, Бориса Немцова и экс-полковника Юрия Буданова. Кроме того, она представляла сторону обвинения в делах сестёр Хачатурян и битцевского маньяка Александра Пичушкина.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Александр Пичушкин,Юрий Буданов,Мария Семененко,Анна Политковская,Борис Немцов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители