Драка полковника полиции и известного прокурора попала на видео

В ресторане «Ля провинция» в центре Москвы произошел конфликт между прокурором, полковником полиции и судьей.

Предварительно, дебош устроил некий полковник полиции - он был пьян и донимал официантов. Усмирить полицейского решил судья Королевского городского суда Дмитрий Ганус, который отдыхал за соседним столиком в компании жены - известного московского прокурора Марии Семененко. Через несколько мгновений завязалась драка. По факту побоев семья прокурора и судьи написала на полицейского заявления.