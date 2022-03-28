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57 минут назад

Россиянке назначили обязательные работы за фото в стрингах на фоне собора

Lenta.ruLenta.ru

В Санкт-Петербурге блогеру Ирине Волковой назначили 180 часов обязательных работ. Об этом в понедельник, 28 марта, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Россиянке назначили обязательные работы за фото в стрингах на фоне собора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мировой судья признал россиянку виновной по статье 148 УК РФ («Оскорбления религиозных чувств верующих»).

«Летом 2020-го Волкова сфотографировалась и сделала видео на фоне Исаакиевского собора, продемонстрировав нижнее белье. Фото и видео разместила в сети, чем оскорбила верующих», — сообщили в пресс-службе.

После фотографии в стрингах на девушку завели дело.

28 января сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, что люди, делающие откровенные фото на фоне храмов в России, должны учитывать традиции страны, поскольку такие снимки могут оскорбить целый народ.

Происшествия,Ирина Волкова,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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