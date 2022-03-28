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1 час назад

СК начал проверку обстоятельств драки с участием прокурора и судьи в московском ресторане

ТАССТАССиещё 1

Следственный комитет устанавливает обстоятельства драки в ресторане в Замоскворецком районе Москвы с участием работника Генпрокуратуры, судьи из суда Подмосковья и работника МВД. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

СК начал проверку обстоятельств драки с участием прокурора и судьи в московском ресторане
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

"Вечером 26 марта в ресторане, расположенном по адресу: Калужская площадь, дом 1, корп. 2, произошла драка с причинением телесных повреждений, в которой, по предварительным данным, участвовали сотрудник Генеральной прокуратуры РФ Семененко М. Э., судья Королевского городского суда Московской области Ганус Д. И. и сотрудник МВД России Ромашина Р. В.", - сказал собеседник агентства.

Он не пояснил, какова была роль в драке каждого из участников конфликта и кому из них какие повреждения причинили.

"После драки Замоскворецкий МРСО СУ по ЦАО начал доследственную проверку, чтобы установить, есть ли обстоятельства для возбуждения дела по ст. 116 УК РФ ("Побои")", - сказал собеседник агентства.

В ресторане, расположенном по этому адресу, ТАСС не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть этот инцидент.

Мария Семененко представляла гособвинение по делу об убийстве политика Бориса Немцова, журналистки Анны Политковской и иным делам.

Происшествия,Мария Семененко,Анна Политковская,Борис Немцов,МВД России,Следственный комитет,Генпрокуратура РФ,
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