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1 час назад

Роспотребнадзор оценил уровень радиации рядом с Чернобыльской АЭС

Lenta.ruLenta.ru

В России на фоне пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) уровень радиации остается стабильным. О радиационном фоне рядом с ЧАЭС сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор оценил уровень радиации рядом с Чернобыльской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По данным мониторинга радиационная обстановка в Российской Федерации остается стабильной. Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — оценили уровень радиации в ведомстве.

О пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения стало известно в воскресенье, 27 марта. Тогда украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что из-за боевых действий в зоне отчуждения ЧАЭС горит более 10 гектаров леса. Она предупредила о повышенном уровне радиоактивного загрязнения воздуха в связи с распространением пожаров.

В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины подразделения Воздушно-десантных войск взяли под полный контроль район Чернобыльской АЭС 25 февраля. По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины была достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага станции.

Происшествия,Людмила Денисова,Игорь Конашенков,Роспотребнадзор,
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