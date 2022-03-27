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1 час назад

Более 10 гектаров леса горят в Чернобыльской зоне отчуждения

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила в своем Telegram-канале, что в Чернобыльской зоне отчуждения из-за боев горит более десяти гектаров леса и призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправить оборудование и специалистов для тушения, передает РИА «Новости».

Более 10 гектаров леса горят в Чернобыльской зоне отчуждения
Фото: Wildlife Photographer of the YearWildlife Photographer of the Year

Отмечается, что зафиксирован 31 пожар, что вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха. Денисова добавила, что из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся.

«Обращаюсь к Международному агентству по атомной энергии как можно быстрее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира», — написала омбудсмен.

В начале марта, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси на сайте организации сообщил, что агентство потеряло связь с системой мониторинга безопасности на Чернобыльской АЭС. Украинский регулятор по электронной почте сообщил, что обращение с ядерными материалами на Чернобыльской АЭС приостановлено.

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