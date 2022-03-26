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53 минуты назад

В Нидерландах шестилетнего ребенка избили из-за русской речи

Lenta.ruLenta.ru

В нидерландском городе Рейсвейк шестилетнего ребенка избили из-за русской речи. Об этом Telegram-каналу Shot рассказала представитель диаспоры.

В Нидерландах ребенка избили из-за русской речи
Фото: ReutersReuters

По ее словам, мать ребенка подала заявление в полицию после того, как ее сына избили с выкриками «За Украину!».

«Я не понимаю, при чем тут ребенок. Просто у него русское имя, русская фамилия, и он говорит по-русски», — сказала она.

Кроме того, фиксировались случаи, когда в русскоговорящих детей кидались яйцами, а в витрины магазинов летели камни. Ситуация накалилась до такой степени, что женщина перед разговором закрыла окно, чтобы никто с улицы не услышал русский язык.

«Мы абсолютно бессильны», — резюмировала она.

Ранее российский федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что «масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать "неохолокостом"».

«Мы наблюдаем по всему миру беспрецедентное ущемление прав русских людей по признаку национальности. ... Русским детям за границей не дают учиться, отчисляют из университетов студентов; русским запрещают посещать рестораны, отказывают в медицинской помощи», — указала омбудсмен.

Происшествия,В мире,Татьяна Москалькова,
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