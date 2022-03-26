В Нидерландах ребенка избили из-за русской речи

В нидерландском городе Рейсвейк шестилетнего ребенка избили из-за русской речи. Об этом Telegram-каналу Shot рассказала представитель диаспоры.

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По ее словам, мать ребенка подала заявление в полицию после того, как ее сына избили с выкриками «За Украину!».

«Я не понимаю, при чем тут ребенок. Просто у него русское имя, русская фамилия, и он говорит по-русски», — сказала она.

Кроме того, фиксировались случаи, когда в русскоговорящих детей кидались яйцами, а в витрины магазинов летели камни. Ситуация накалилась до такой степени, что женщина перед разговором закрыла окно, чтобы никто с улицы не услышал русский язык.

«Мы абсолютно бессильны», — резюмировала она.

Ранее российский федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что «масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать "неохолокостом"».