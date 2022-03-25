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1 час назад

Дело Ефремова дошло до Верховного суда

Вероника Полынина

Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Дело Ефремова дошло до Верховного суда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жалоба на приговор Ефремову поступила в Верховный суд 18 марта, она принята к рассмотрению, его дата пока не назначена.

Ранее приговор в отношении Ефремова был обжалован в апелляционном и кассационном судах, Верховный суд является последней инстанцией для пересмотра вердикта.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель Lada Сергей Захаров погиб. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. 22 октября Московский городской суд снизил срок наказания до 7,5 года.

Происшествия,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,Верховный суд,Мосгорсуд,
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