Дело Ефремова дошло до Верховного суда

Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

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Жалоба на приговор Ефремову поступила в Верховный суд 18 марта, она принята к рассмотрению, его дата пока не назначена.

Ранее приговор в отношении Ефремова был обжалован в апелляционном и кассационном судах, Верховный суд является последней инстанцией для пересмотра вердикта.