Дело Ефремова дошло до Верховного суда

Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Жалоба на приговор Ефремову поступила в Верховный суд 18 марта, она принята к рассмотрению, его дата пока не назначена.
Ранее приговор в отношении Ефремова был обжалован в апелляционном и кассационном судах, Верховный суд является последней инстанцией для пересмотра вердикта.
8 июня 2020 года Михаил Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель Lada Сергей Захаров погиб. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. 22 октября Московский городской суд снизил срок наказания до 7,5 года.