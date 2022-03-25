Суд удовлетворил иск Эрмитажа по делу о краже из музея в 2006 году

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Эрмитажа и включил около 6,7 млн рублей долга в третью очередь реестра требований кредиторов Николая Завадского, который ранее был осужден по делу о краже музейных экспонатов в 2006 году. Информация о принятом решении появилась в картотеке арбитражных дел.

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"Информация о принятом судебном акте: удовлетворить заявление", - сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".

Резолютивная и мотивировочная части определения пока не опубликованы.

Завадский обратился в суд с заявлением о собственном банкротстве в апреле 2021 года. В конце июня в отношении него была введена процедура реализации имущества. Сейчас она продлена до 24 апреля, рассмотрение отчета финансового управляющего назначено на 27 апреля.

Летом 2006 года во время плановой проверки была выявлена пропажа более 200 экспонатов Эрмитажа. Выяснилось, что в течение нескольких лет из музея были похищены 226 экспонатов общей стоимостью более 140 млн рублей. Через несколько дней после выявления пропажи ценностей сыщики задержали подозреваемого - Николая Завадского, мужа покойной хранительницы музея. Суд признал его виновным в хищении 77 экспонатов отдела русского ювелирного искусства Эрмитажа и обязал удовлетворить гражданский иск музея на сумму около 7,3 млн рублей.