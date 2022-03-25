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13 минут назад

На ворвавшуюся в эфир экс-сотрудницу Первого канала возбудили второе административное дело – о дискредитации военных

Свободные новостиСвободные новости

В отношении бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, ранее ворвавшейся с плакатом «Вам врут!» в прямой эфир программы «Время», возбудили административное дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Об этом сегодня, 25 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Останкинский суд Москвы, в который поступил соответствующий протокол.

На бывшую сотрудницу Первого канала возбудили второе административное дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее суд назначил Овсянниковой штраф в 30 тысяч рублей за нарушение правил публичного мероприятия. Видеообращение, где она объясняет свой поступок, инстанция посчитала призывом к выходу на несогласованные акции. Эксперты не исключали, что после появления сотрудницы канала в прямом эфире в отношении неё могут возбудить уголовное дело.

«Свободные новости» не могут полностью процитировать обращение Марины Овсянниковой и текст её плаката из-за введенного недавно закона о дискредитации вооруженных сил РФ (читать обращение редакции).

Как уточнили в суде, сейчас Марине Овсянниковой грозит еще один штраф на сумму до 50 тысяч рублей.

Ранее Овсянникова уволилась с Первого канала. Глава дирекции новостей канала Кирилл Клейменов назвал действия сотрудницы до увольнения «предательством».

Происшествия,Марина Овсянникова,Кирилл Клейменов,Первый канал,
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