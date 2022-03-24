Появились подробности смерти российской модели Playboy

Сегодня утром появилась трагическая новость о известной тюменской модели Лидии Пономаревой. Девушка, которая когда-то украшала обложку мужского журнала Playboy, умерла. Сейчас идет следствие.

Предположительно, одна из самых желанных девушек России наложила на себя руки. Лидии Пономаревой было всего 26 лет. Информацию о гибели сообщили ее близкие в социальных Сетях. Друзья и родные захлебываются в слезах и не могут поверить, что модель умерла.

Известно, что у Лиды не было недоброжелателей. Она строила планы на будущее и хотела детей.

«Мне кажется, ты у всех была подписана «Лидочка». Я не знаю никого, кому бы ты не нравилась»,

«Сил родителям»,

«Какое горе»,

«Ужас. Очень страшно. Не могу это принять», – пишут знакомые Лиды в социальных Сетях.

Интересный факт: Пономарева всегда была активной пользовательницей социальных cетей, однако две недели у себя в Instagram (признана экстремисткой организацией на территории РФ) ничего не выкладывала. Последний снимок датируется 10 марта. Почему девушка резко пропала из социальных cетей, остается загадкой.