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1 час назад

Арестованы более 20 участников массовой драки в Новой Москве

Вероника Полынина

Щербинский районный суд арестовал более 20 участников массовой драки в Новой Москве, в ходе которой применялись биты и палки.

Арестованы более 20 участников массовой драки в Новой Москве
Фото: ТАССТАСС

«Судьей Щербинского районного суда города Москвы вынесены постановления о признании 21 человека виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Каждому из них назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», - сообщил представитель суда, его слова приводит ТАСС.

Массовая драка между представителями двух этнических групп произошла вечером 22 марта во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре в Новой Москве.

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В ходе потасовки ее участники использовали палки и биты. Один человек получил ножевое ранение. Пострадавший - гражданин Таджикистана 1997 года рождения. Он госпитализирован в ГКБ имени Юдина с колото-резаной раной грудной клетки. Также у него диагностировано кровотечение из межреберной артерии и ножевое ранение правой голени. Его состояние оценивается как тяжелое.

Начальник столичного главка полиции Олег Баранов рассказал, что дерущиеся работали на одном предприятии.

«Банально встал вопрос, кто будет разгружать транспортное средство. На этой почве произошел конфликт», - сказал он.

В полиции ранее сообщили, что несколько участников потасовки привлечены к административной ответственности по статьям о мелком хулиганстве и нарушении иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ.

Происшествия,Олег Баранов,McDonald's,
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