Крушение Boeing в Китае: Спасатели нашли останки погибших

Останки людей обнаружены на месте крушения пассажирского самолёта Boeing 737 на юге КНР, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Национальный штаб реагирования на чрезвычайные ситуации.

«Фрагменты человеческих тканей были найдены на месте крушения лайнера», — приводит РИА Новости сообщение.

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Ранее стало известно, что поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолёта приостановлены из-за дождливой погоды.

Boeing 737 потерпел крушение 21 марта.

На борту находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

Расследование обстоятельств крушения Boeing 737 на юге КНР представляется китайской следственной группе крайне сложным из-за серьезных повреждений самолета. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил директор по авиационной безопасности Управления гражданской авиации Китая Чжу Тао.

"В этой аварии самолет был серьезно поврежден, расследование [представляется] очень сложным", - приводит Центральное телевидение Китая отчет Чжу Тао.

Он также отметил, что расследование только началось и пока невозможно однозначно судить о причине аварии.

Разбившийся на юге Китая Boeing 737 находился на высоте 29 100 футов (около 8,8 километра), когда вошел в пикирование. Подробности крушения самолета раскрыло South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на ресурс FlightRadar24.

По информации издания, лайнер начал терять высоту около 2 часов с максимальной скоростью около 560 километров в час. Через двадцать секунд скорость снижения замедлилась, и в течение следующих 45 секунд пикирование было приостановлено.

Впоследствии самолет выровнялся на высоте 7425 футов (2,2 километра) над землей, однако через 15 секунд он снова начал стремительно падать. Через 30 секунд Boeing 737 врезался в землю в лесистой местности недалеко от города Учжоу. Последние данные с компьютеров самолета были отправлены в 2:22 на высоте 3 225 футов (около 982 метров).

21 марта Boeing 737, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Падение борта China Eastern Airlines вызвало сильный лесной пожар. На борту лайнера находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

В момент крушения пассажирского борта Boeing 737 на юге Китая не было опасных погодных условий, сообщило Центральное телевидение КНР с ссылкой на представителей национального штаба по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

«Во время крушения самолета погода на маршруте была пригодной для полетов и не было опасных погодных явлений. Перед взлетом самолет выполнил нормы технического обслуживания и соответствовал требованиям летной годности», — рассказали представители.

Также было отмечено, что пилоты имели обширный летный опыт и хорошее состояние здоровья.

Глава КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для организации поисково-спасательных работ на фоне информации о крушении пассажирского самолёта 737 на юге Китая, сообщает ЦТК.

«Си Цзиньпин поручил немедленно активизировать механизм действий в экстренных ситуациях, приложить все силы для организации поисково-спасательных работ, надлежащим образом ликвидировать последствия», — приводит сообщение РИА Новости.

Заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов в беседе с NEWS.ru рассказал, почему мог упасть пассажирский Boeing 737 в Китае и где находятся тела погибших, которых пока не обнаружили. Специалист напомнил, что «в Китае горно-лесистая местность, деревья очень мощные стоят, и найти такие детали очень тяжело, поэтому надо раскапывать землю». Крушение потерпел пассажирский самолёт Boeing 737 компании China Eastern Airlines, совершавший рейс по маршруту Куньмин — Гуанчжоу. На его борту находились 133 человека. Катастрофа произошла в южной части страны. Самолёт разбился в горной местности, после чего там начался пожар.

Насколько я видел кадры падения, читал про траекторию, и если верить динамике падения — то самолёт фактически пикировал. А при отказах авиационной техники самолёт, как правило, так не падает. Есть системы управления определённые и есть возможность управлять ими практически до касания земли, и лётчики это делают, — объяснил эксперт.

Попов напомнил о трагическом случае, который произошёл с самолётом Lufthansa. Тогда судно потерпело крушение из-за психически нездорового человека.

Помните, была дочерняя компания Lufthansa? Там был пилот Лубиц такой. И он в обострении психического состояния в горы направил самолёт. Понимаете, если такая ситуация была на борту, а это не исключено, потому что сейчас весеннее обострение для психически нездоровых людей. Понятное дело, что лётчиков тщательно отбирают, но смотрите — Lufthansa одна из ведущих компаний мира была и допустила же лётчика до такого. Поэтому я вам отвечаю: если вдруг пикирование было устроено преднамеренно, то найти потом тела погибших очень трудно, — отметил собеседник.

Попов добавил, что бывал на нескольких ямах военных самолётов, на расследованиях. Он подчеркнул, что найти следы людей там очень тяжело. Во-первых, взрывом разносится, во-вторых, в землю глубоко они попадают. По его словам, пока верить первоначальным информационным вбросам нецелесообразно.

Если это те снимки, о которых можно говорить сейчас, в Интернете, то вероятность такого есть. Достоверно говорить о таком можно только после нахождения чёрного ящика. По визуальной картинке, конечно, тяжело о таком сказать, только как об одном из вариантов. Но это может быть и отказ авиационной техники тоже... Тут палитра достаточно большая. Техника тоже могла отказать, по теории вероятности техника априори должна отказывать, — подытожил заслуженный военный лётчик РФ.

Спасатели обнаружили один из бортовых самописцев пассажирского самолета Boeing 737, который разбился на юге Китая недалеко от города Гуанчжоу в провинции Гуандун. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на китайское агентство Синьхуа.

«Представитель авиакомпании China Eastern Airlines при группе спасателей на месте катастрофы сообщил Синьхуа о том, что черный ящик самолета уже обнаружен», — говорится в сообщении.

Разбившийся на юге Китая Boeing 737 перед вылетом прошел технический осмотр и был допущен к эксплуатации.

"Перед вылетом самолет соответствовал требованиям о прохождении технического обслуживания и был признан пригодным к полетам", - приводит агентство "Синьхуа" в среду слова председателя правления представительства авиакомпании China Eastern Airlines в юго-западной китайской провинции Юньнань Сунь Шиина.

"Разбившийся самолет был введен в эксплуатацию 22 июня 2015 года, профилактическое техническое обслуживание и эксплуатация строго соответствовали нормам, техническое состояние борта было стабильным и нормальным", - добавил представитель авиакомпании.

Также в авиакомпании заявили, что состояние здоровья, а также летный опыт пилотов удовлетворяли всем необходимым требованиям.

"Лицензии и свидетельства о состоянии здоровья трех пилотов этого рейса были действительными, состояние их здоровья - хорошим, а опыт полетов был полным и соответствовал официальным требованиям", - приводит агентство слова Сунь Шиина.

По его словам, командир воздушного судна приступил к пилотированию самолетов серии Boeing 737 в январе 2018 года, его общий налет составлял 6 709 часов. У второго пилота налет составлял 31 769 часов, а у третьего, который проходил стажировку, он достигал 556 часов полета.

"Насколько нам известно, к настоящему времени, все три пилота в обычное время проявляли себя очень хорошо, семейная ситуация у них также была сравнительно гармоничной", - добавил представитель авиакомпании.

Авиакатастрофа с китайским пассажирским самолетом компании China Eastern Airlines могла произойти из-за отказа двигателя. Об этом сообщает газета "Хуаньцю шибао".

По словам эксперта Ван Янъаня, пока рано делать окончательные выводы. Специалист подчеркнул, что для начала необходимо получить расшифровку показаний черных ящиков.

При этом он добавил, что в настоящее время данных о переговорах пилотов с диспетчерами нет.

"С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошел отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над самолетом", – предположил Ван Янъань.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Китая Си Цзиньпину в связи с падением самолета Boeing на территории КНР. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», — передает сайт Кремля текст письма Путина.

21 марта на юге КНР потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. На борту находились 132 человека - 123 пассажира и девять членов экипажа. Авиаперевозчик выразил "глубокую скорбь по погибшим пассажирам и членам экипажа разбившегося авиалайнера".

Согласно данным из открытых источников, за более чем 50 лет эксплуатации Boeing 737 в катастрофах было потеряно не менее 205 самолетов семейства, в результате чего погибли свыше 4 700 человек. Кроме того, авиалайнеры этого типа 115 раз захватывали преступники, в результате чего погибли 326 человек. За последние пять лет с Boeing 737 произошло девять авиационных происшествий, приведших к гибели людей (без учета ЧП 21 марта 2022 года).

17 апреля 2018 года у Boeing 737-3H4 (регистрационный номер N772SW) американской авиакомпании Southwest Airlines, следовавшего регулярным рейсом WN1380 из Нью-Йорка в Даллас, в полете разрушился один из двигателей. Обломком был разбит один из иллюминаторов, в который в результате возникшей декомпрессии салона затянуло одну из пассажирок. Другие пассажиры смогли удержать ее в салоне. После экстренной посадки самолета в Филадельфии пострадавшая женщина была госпитализирована, но от полученных ранений скончалась в больнице. Всего на борту воздушного судна находились 149 человек - пятеро членов экипажа и 144 пассажира. Семь человек получили легкие травмы.

18 мая 2018 года Boeing 737-201 мексиканской авиакомпании Global Air (регистрационный номер XA-UHZ), арендованный кубинским авиаперевозчиком Cubana de Aviacion для выполнения рейса по маршруту Гавана - Ольгин (Куба), потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. На борту находились 113 человек - 107 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте погибли 110 человек, три человека были госпитализированы, из них двое скончались от полученных ранений 21 и 25 мая 2018 года. Общее число жертв составило 112 человек. В катастрофе выжила одна пассажирка - 19-летняя Майлен Диас Алмагер. Расследовавшая ЧП комиссия назвала причиной катастрофы человеческий фактор - ошибки экипажа в расчетах нагрузки и равновесия, что привело к потере управления и крушению самолета.

28 сентября 2018 года Boeing 737-800 (регистрационный номер P2-PXE) авиакомпании Air Niugini (Папуа - Новая Гвинея) выполнял регулярный рейс с острова Понпеи (Микронезия) в Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея). При совершении промежуточной посадки в аэропорту Чуук (Микронезия) авиалайнер из-за допущенных экипажем ошибок пилотирования выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в океан. На борту находились 47 человек - 35 пассажиров и 12 членов экипажа. 46 человек удалось успешно эвакуировать, тело одного из пассажиров спасатели обнаружили 1 октября 2018 года. Самолет был списан из-за полученных повреждений.

29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air (регистрационный номер PK-LQP), выполнявший внутренний рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек - восемь членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли. Согласно данным расследования, к катастрофе привела активация автоматической вспомогательной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности"). Она получала некорректные данные датчика угла атаки и пыталась выровнять нос лайнера, чтобы избежать его вхождения в штопор. Пилоты же перед падением самолета около 20 раз пытались осуществить обратный маневр, противодействуя командам автоматики.

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX 8 (регистрационный номер ET-AVJ) эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс ET 302 из Аддис-Абебы в Найроби (Кения), потерпел крушение спустя шесть минут после вылета. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек: 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Погибли граждане 35 государств, в том числе трое россиян - Сергей Вяликов, Екатерина и Александр Поляковы. К катастрофе ривело включение системы MCAS, которая пыталась выровнять нос лайнера. С 13 марта 2019 года по 9 декабря 2020 года эксплуатация самолетов Boeing 737 Max была приостановлена во всем мире.

8 января 2020 года вскоре после взлета из международного аэропорта Тегерана потерпел крушение Boeing 737 (регистрационный номер UR-PSR) "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом 752 в Киев. На борту воздушного судна находились 176 человек - девять членов экипажа и 167 пассажиров (граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритания). Все они погибли. 11 января 2020 года Тегеран признал, что самолет был сбит иранскими военными "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки". В декабре 2020 года власти Ирана согласились выплатить семье каждой жертвы инцидента по $150 тыс. в качестве компенсации. В январе 2022 года Украина, Великобритания, Канада и Швеция заявили, что Иран уклоняется от переговоров и отказывается выплачивать компенсации за сбитый самолет.

5 февраля 2020 года Boeing 737-800 (регистрационный номер TC-IZK) турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines совершил жесткую посадку в стамбульском международном аэропорту им. Сабихи Гёкчен. Авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, загорелся и разрушился на три части. На борту находились 183 человека, включая шесть членов экипажа. Погибли три человека, 179 были госпитализированы. В качестве вероятной причины крушения в СМИ назывались сложные погодные условия (сильный попутный ветер).

7 августа 2020 года Boeing 737-800 (регистрационный номер VT-AXH) индийской авиакомпании Air India Express, следовавший из Дубая в город Кожикоде (штат Керала, Индия), потерпел крушение в аэропорту назначения. Из-за сложных погодных условий авиалайнер дважды заходил на посадку, приземлялся во время ливня в условиях сильного попутного ветра. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, его корпус разломился на две части. Всего на борту находились 190 человек (184 пассажира и шесть членов экипажа), жертвами катастрофы стали 20 человек, более 100 были госпитализированы. Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа в период пандемии коронавируса. Согласно опубликованному отчету о расследовании катастрофы, наиболее вероятной причиной ЧП стало игнорирование командиром воздушного судна стандартных процедур ухода на второй круг.