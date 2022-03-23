ФСБ задержала иностранца за переводы денег террористам

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали иностранца, причастного к финансированию терроризма. Об этом в среду, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

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Мужчина предоставлял реквизиты своей банковской карты для тех, кто хотел поддержать террористов. Поступающие средства он переводил на счета запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

В отношении фигуранта было возбуждено дело. На время следствия его отправили в СИЗО.