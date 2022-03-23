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54 минуты назад

ФСБ задержала иностранца за переводы денег террористам

Lenta.ruLenta.ru

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали иностранца, причастного к финансированию терроризма. Об этом в среду, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

ФСБ задержала иностранца за переводы денег террористам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина предоставлял реквизиты своей банковской карты для тех, кто хотел поддержать террористов. Поступающие средства он переводил на счета запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

В отношении фигуранта было возбуждено дело. На время следствия его отправили в СИЗО.

2 марта сообщалось, что в Хабаровске 20-летнего иностранца арестовали за публичные призывы к терроризму и поддержку террористов в Сирии.

Происшествия,Катиба таухид валь-джихад,ФСБ,
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