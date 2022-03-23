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9 минут назад

В Новой Москве после массовой драки задержали более 40 человек

ТАССТАСС

Сотрудники полиции задержали 43 человека после драки на Скандинавском бульваре в Новой Москве, среди них мужчина, ножом ранивший одного из участников конфликта. Об этом сообщил начальник столичного главка полиции Олег Баранов.

Десятки человек задержали после массовой драки в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Периодически возникают на территории города Москвы конфликты между разными этническими группами, все они, как правило, имеют под собой какой-то бытовой способ возникновения. Не стала исключением вчерашняя драка в ТиНАО между двумя этническими группами, которые работают на одном из предприятий. Банально встал вопрос, кто будет разгружать транспортное средство. На этой почве произошел конфликт: один гражданин получил ножевое ранение, но своевременными действиями сотрудников полиции 43 гражданина были задержаны, в том числе и лицо, которое нанесло ножевое ранение", - сказал он в ходе выступления в Мосгордуме в среду.

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Баранов признал, что подобные конфликты между мигрантами происходят, но, по его словам, самое главное, "как полиция на это своевременно реагирует и прекращает противоправные действия".

Вечером 22 марта во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре в Новой Москве произошла массовая драка. В ходе потасовки ее участники использовали палки и биты. Один человек получил ножевое ранение и был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве, некоторые участники потасовки привлечены к административной ответственности по статьям о мелком хулиганстве и нарушении иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ.

Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в столичное СК, оно может быть переквалифицировано на покушение на убийство. Отмечалось, что причинивший ножевые ранения устанавливается. Ход расследования дела контролируется прокуратурой Москвы.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что причиной массовой драки могли стать разногласия между бригадами рабочих. При этом другие причины конфликта также прорабатываются, детали происшествия устанавливаются.

Происшествия,Олег Баранов,Мосгордума,
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