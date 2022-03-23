Десятки человек задержали после массовой драки в Москве

Сотрудники полиции задержали 43 человека после драки на Скандинавском бульваре в Новой Москве, среди них мужчина, ножом ранивший одного из участников конфликта. Об этом сообщил начальник столичного главка полиции Олег Баранов.
"Периодически возникают на территории города Москвы конфликты между разными этническими группами, все они, как правило, имеют под собой какой-то бытовой способ возникновения. Не стала исключением вчерашняя драка в ТиНАО между двумя этническими группами, которые работают на одном из предприятий. Банально встал вопрос, кто будет разгружать транспортное средство. На этой почве произошел конфликт: один гражданин получил ножевое ранение, но своевременными действиями сотрудников полиции 43 гражданина были задержаны, в том числе и лицо, которое нанесло ножевое ранение", - сказал он в ходе выступления в Мосгордуме в среду.
Баранов признал, что подобные конфликты между мигрантами происходят, но, по его словам, самое главное, "как полиция на это своевременно реагирует и прекращает противоправные действия".
Вечером 22 марта во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре в Новой Москве произошла массовая драка. В ходе потасовки ее участники использовали палки и биты. Один человек получил ножевое ранение и был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве, некоторые участники потасовки привлечены к административной ответственности по статьям о мелком хулиганстве и нарушении иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ.
Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в столичное СК, оно может быть переквалифицировано на покушение на убийство. Отмечалось, что причинивший ножевые ранения устанавливается. Ход расследования дела контролируется прокуратурой Москвы.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что причиной массовой драки могли стать разногласия между бригадами рабочих. При этом другие причины конфликта также прорабатываются, детали происшествия устанавливаются.