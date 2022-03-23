Десятки человек задержали после массовой драки в Москве

"Периодически возникают на территории города Москвы конфликты между разными этническими группами, все они, как правило, имеют под собой какой-то бытовой способ возникновения. Не стала исключением вчерашняя драка в ТиНАО между двумя этническими группами, которые работают на одном из предприятий. Банально встал вопрос, кто будет разгружать транспортное средство. На этой почве произошел конфликт: один гражданин получил ножевое ранение, но своевременными действиями сотрудников полиции 43 гражданина были задержаны, в том числе и лицо, которое нанесло ножевое ранение", - сказал он в ходе выступления в Мосгордуме в среду.